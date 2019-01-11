Керлингист Крушельницкий не стал оспаривать свою дисквалификацию

Участник Олимпийских игр 2018 года в состязаниях по керлингу Александр Крушельницкий, который попался в корейском Пхенчхане на употреблении запрещенного препарата мельдония, будет полностью отбывать свой 4-летний срок дисквалификации. Керлингист решил не оспаривать наказание в CAS.

Как уже сообщали Вести.Ru, после того, как Крушельницкий вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой занял 3-е место в состязаниях смешанных дуэтов на зимних Играх-2018, в его пробе были обнаружены остатки допинга. Объяснить его появление спортсмен не смог и был наказан максимальным сроком отстранения от состязаний – 4 года.

Тем не менее, и российская национальная федерация керлинга, и сам атлет долгое время утверждали, что имеют данные для опровержения положительной допинг-пробы. Увы, но все усилия юристов и медиков, помогавших Крушельницкому, оказались напрасными. Спортивный арбитражный суд признал спортсмена виновным и аннулировал результаты Игр-2018. Россияне были лишены бронзы Пхенчхана. Последним шансом спортсмена была именно возможность оспорить решение CAS, но он от нее отказался. Теперь Крушельницкий сможет вернуться в спорт не ранее февраля 2022 года.