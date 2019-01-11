Задержан злоумышленник, "заминировавший" Павелецкий вокзал в Москве

Полицейские задержали человека, сделавшего ложное сообщение о минировании Павелецкого вокзала в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что злоумышленник "заминировал" Павелецкий вокзал хулиганских побуждений.

Проверка, проведенная полицией, не нашла никаких взрывных устройств. При этом вокзал работал в штатном режиме, поезда прибыли и отбывали по обычному графику.

Это далеко не первый случай ложных сообщений о заложенных бомбах на столичных вокзалах. 4 декабря 2018 года неизвестные сообщили в полицию о взрывчатых веществах на территории 9 московских вокзалов. Кинологи проверили Киевский, Белорусский, Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский, Савеловский, Павелецкий, Курский вокзалы и не нашли опасных находок.