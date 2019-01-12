Врачи спасли ногу Ване Фокину. Малыш переходит на самостоятельное питание

Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, улучшается, ребенку удалось спасти ножку. Врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии продолжают пристально наблюдать за состоянием мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Ножка малыша была сильно обморожена, однако врачам удалось восстановить кровообращение и избежать осложнений. "Можно говорить о том, что ножка малыша теперь находится вне угрозы", — приводит слова официального представителя Минздрава Максима Радецкого ТАСС.

После того как Ваня пришел в сознание, он начал постепенно переходить на самостоятельное питание. Ребенок проявляет эмоциональную активность, общается с мамой.

В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Магнитогорске 31 декабря погибли 39 человек. Ваню Фокина, оказавшегося под завалами, спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. У него были серьезные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма. На лечение мальчика доставили в Москву. На днях сотрудники МЧС подарили Ване собаку-спасателя.