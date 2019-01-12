Демократ из Техаса хочет стать президентом США

Джулиан Кастро, экс-министр жилищного строительства и городского развития США, который занимал этот пост при Бараке Обаме, представитель Демократической партии из Техаса, объявил о намерении баллотироваться в президенты страны в 2020 году.

"Я являюсь кандидатом в президенты США. Настало время для новой энергии", — цитирует слова Кастро РИА Новости.

Кандидату 44 года, он внук мексиканского иммигранта. Кастро начал свою кампанию в своем родном городе Сан-Антонио. Он ратует за общедоступное здравоохранение, реформу судебной и иммиграционной систем.

Джулиан Кастро является братом члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Хоакина Кастро (от штата Техас). Этот конгрессмен выступал за введение запрета для американцев на какую-либо работу с государственным долгом РФ.

Это первый испано-американский кандидат в предстоящей президентской гонке в США, отмечает ТАСС.

Среди вероятных претендентов на пост президента США называют сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, бывшего конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который соперничал с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.