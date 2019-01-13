Донбасс: миссия ОБСЕ обнаружила во дворе дома украинскую "Осу"

Во дворе жилого дома в селе Клиновое у линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе обнаружен зенитный ракетный комплекс "Оса". Его наличие зафиксировали представители миссии ОБСЕ, сообщил в воскресенье представитель народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко. Он напомнил, что это является нарушением международного гуманитарного права.

Марочко также заявил об ухудшении психического состояния военнослужащих Вооруженных сил Украины. Так, по его данным, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции.

Как рассказал представитель ЛНР, командир роты с позывным Руслан доложил об этом вышестоящему командованию. Нежелание солдат участвовать в боевых действиях командир объяснил тем, что они "ждут ротации и хотят вернуться домой живыми", приводит слова Марочко ТАСС.

Летом прошлого года представители ЛНР сообщали, ссылаясь на данные разведки, что танки и зенитные ракетные комплексы украинских силовиков появились в населенном пункте Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.