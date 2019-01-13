Охота на жену: подробности массового расстрела в Башкирии

Восстановлена хронология событий в башкирском городе Учалы, где местный житель утром 13 января убил из ружья трех человек и покончил с собой. Сообщалось, что мужчина поссорился с женой, а когда та попыталась укрыться от него в квартире соседей, он вооружился и бросился в погоню.

Убийца, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил двух соседей и убил жену одного из них, затем застрелил свою жену и покончил с собой. Один из пострадавших соседей позже умер в больнице.

По данным ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 34-летний Артур Ибрагимов вернулся домой из кафе сильно пьяным примерно в 5:40 утра. К его дому на улице Школьная его привез таксист, мужчина пошел за деньгами, оставив водителю телефон как гарантию своего возвращения и оплаты поездки.

Через несколько минут из подъезда выбежала раненая — супруга Ибрагимова. Таксист попытался отъехать задним ходом, однако машина застряла в снегу. В этот момент появился его клиент с ружьем в руках и открыл огонь по автомобилю. Водителю удалось убежать.

Затем злоумышленник зашел к соседям, у которых пыталась укрыться его жена, и там тоже начал стрелять. Он ранил соседа (его затем госпитализировали в тяжелом состоянии) и застрелил его жену.

Жена самого Ибрагимова побежала на соседнюю улицу, где жил сотрудник экспертного подразделения Отдела МВД России по Учалинскому району майор полиции Рафис Н. По нему преступник также открыл огонь, от полученных ран полицейский впоследствии скончался.

Свою супругу Ибрагимов настиг в строящемся доме, где убил ее. Затем он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.