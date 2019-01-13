Порошенко пытается мериться томосами

Украинский лидер Петр Порошенко усомнился в каноничности РПЦ, когда привез томос об автокефалии "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы​​​.

Президент подчеркнул, что никто не вправе закрывать перед украинцами двери храмов, говорить, кто каноничен, а кто – нет.

Ранее Константинополь заявлял, что автокефалия РПЦ – самопровозглашенная, потому митрополиту Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.

Томос об автокефалии был передан Киеву 6 января. "Новая церковь" зависима от Константинополя, она не может ставить епископов и открывать приходы за границей. В РПЦ ее сочли "пустышкой", передает РИА Новости.