Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении карьеры

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко опроверг информацию о скором возобновлении карьеры. Ранее появились слухи, что украинский боксер, ушедший из профессионального спорта в конце лета 2017 года, ведет переговоры с одним из британских промоушенов о будущем бое против британца Диллиана Уайта.

Как сообщил журналист известного американского издания Sports Illustrated Крис Мэнникс в Twitter, Кличко заявил, что в слухах о весеннем поединке с Уайтом "нет правды".

Последним боем Кличко был поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде.

Отметим, что 42-летний Кличко носил титулы чемпиона мира в самой тяжелой категории по четырем версиям – Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015) и Международной организации бокса (IBO, 2006-2015).