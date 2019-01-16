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16 января 201908:45

Песков: Путин может сказать так, что кровь стынет

Татьяна Макеева/ТАСС

Президент России Владимир Путин может высказаться так, что кровь стынет. Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Журналист напомнил Пескову, что на последнем заседании Совета по культуре состоялась дискуссия о допустимости мата в публичной сфере​​​. И тогда Путин в шутку предложил использовать эту лексику прямо на заседании. Журналист спросил у Пескова, ругается ли российский лидер. Но пресс-секретарь оставил этот вопрос без прямого ответа. Однако, по его словам, Путин, как любой нормальный мужик, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу.

"Причем так, что кровь стынет", — сказал Песков.

Также он рассказал о том, как работает президент. По его словам, у главы государства нет выходных. Если все люди ждут пятницы и выходных, то у Путина нет этого ощущения. Президент — настоящий трудоголик, и у него свое понимание времени. Воскресенье, конечно, отличается от понедельника, "но все зависит от ситуации".

"Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идет постоянно и не зависит от времени суток", — подчеркнул Песков.

По его словам, 10-11 вечера в Кремле — это разгар рабочего дня.

Накануне вышла первая часть интервью Пескова. Он рассказал о том, что не пользуется соцсетями, а у Путина даже нет смартфона.

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