Шайба Задорова не спасла "Колорадо" от поражения в игре с "Оттавой"

Встречей между "Оттава Сенаторз" и "Колорадо Эвеланш" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лавины" в гостях уступили со счетом 2:5. Одну из шайб у проигравших забросил российский защитник Никита Задоров.

Этот гол стал для него четвертым в нынешнем сезоне. Всего на счету россиянина 6 (4+2) очков в регулярном чемпионате. Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 26 из 30 бросков. Последний гол "Оттава" забрасывала уже в пустые ворота.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Дюшен. Еще по шайбе забросили Брэди Ткачук, Марк Стоун и Райан Дзингел. У проигравших помимо Задорова отличился Нэйтан Маккиннон.