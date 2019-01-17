Бокс. Уайлдера и Фьюри обязали договориться о матче-реванше

Руководство Всемирного боксерского совета вменил в обязанность менеджерским командам чемпиона WBC в супертяжелой весовой категории американца Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри начать переговоры о реванше.

Первый поединок между двумя непобедимыми до сих пор боксерами состоялся в декабре прошлого года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Срок переговоров о матче-реванше – до 5 февраля.

Если до этой даты стороны не найдут общего языка, WBC назначит промоутерские торги на проведение боя, сообщает ESPN. Между тем, распределение призового фонда уже известно: деление призовых денег составит 60:40 в пользу действующего чемпиона организации Уайлдера.