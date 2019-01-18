WADA изъяло данные Московской антидопинговой лаборатории

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили работу по изъятию данных о допинг-пробах российских спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории. Работа длилась на протяжении семи дней. И теперь данные будут проходить дополнительную проверку подлинности, но уже не в России.

"Группа экспертов из трех человек успешно извлекла данные Московской антидопинговой лаборатории, — сообщает ТАСС. – Эти данные будут иметь решающую роль либо для выдвижения обвинений в отношении нарушителей антидопинговых правил, либо для оправдания спортсменов, незаслуженно попавших под подозрение после расследований Ричарда Макларена и Ричарда Паунда".

Кроме того, вопрос по выполнению российской стороной поставленных условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был рассмотрен комитетом по соответствию WADA во главе с Джонатаном Тейлором. Окончательное решение будет вынесено 22 января.