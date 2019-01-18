Ваня Фокин идет на поправку: ребенка перевели из реанимации в обычную палату

Ваня Фокин, 11-месячный мальчик, спасенный из-под руин рухнувшего в Магнитогорске дома, свой первый день рождения сможет встретить уже не в больнице. Ребенок переведен из реанимации в обычную палату, операция ему не потребуется.

Вместе с детскими игрушками в кроватке икона. Хотя ангел-хранитель, кажется, и без того не оставляет Ваню. Мальчик уверенно идет на поправку, с любопытством глядит на мир. Сам ест, играет и почти не капризничает.

"Настроение получше, — рассказывает мама Вани Ольга Фокина. — Тут потише, аппаратура не пикает, поспокойнее. Я с ним хожу по коридору. Интересно…Рисунки смотрит всякие".

Врачи окружили ребенка вниманием. На обходы к нему приезжает лично глава Минздрава Вероника Скворцова. Улучшения она заметила сразу.

- Уже совсем другой малыш!

Уже понятно: правая ножка, которая была обморожена и переломана в двух местах, вне опасности. Раньше врачи говорили о серии операций и даже ампутации.

"Ножку не надо оперировать, поправили лангетами, и потихоньку уже идет консолидация костная", — говорит министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ваня провел под завалами 36 часов на почти 30-градусном морозе. То, что он смог продержаться так долго, называют настоящим чудом. Сразу после того, как мальчика нашли, его отправили в Москву. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, нарушение функции почек, переломы и обморожение. Быстрого выздоровления доктора не обещали. Но Ваня снова всех удивил.

"Через несколько недель подготовим Ваню к выписке", — обещает директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Вылечить 11-месячного Ваню врачи обещают как раз к его первому дню рождения. Подарки для малыша уже готовы. Сегодня московские кадеты передали их спасателям, которые вытащили Ваню из-под завалов. Петр Гриценко и Анталий Чумичев — первые, кого родители пригласили на праздник.