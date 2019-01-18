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18 января 201921:32 Сергей Зыблев

"Ни о чем не жалею": глава Хакасии объяснил ситуацию с премиями

"Ни о чем не жалею, премии — это нормально". Так глава Хакасии Валентин Коновалов отреагировал на скандал в правительстве региона, где несколько чиновников получили перед Новым годом беспрецедентные премии. Произошедшее прокомментировала и обладательница самой внушительной суммы — вице-губернатор Юлия Исмагилова.

Вопрос о премиях местным чиновникам застал губернатора Коновалова, когда он собирался дать старт строительству детского сада. О размерах премии уже несколько дней говорят не только в региональных СМИ. Губернатор к вопросу, похоже, был готов.

"Я ни о чем не жалею. Премии — это нормальное явление, они выплачиваются везде", — сказал он.

В этот момент о своей премии в соцсетях рассказывала вице-губернатор Юлия Исмагилова. Это размер ее вознаграждения удивил местных жителей. Судя по сообщениям СМИ, Исмагилова, проработавшая всего две недели, получила премию около миллиона рублей.

Пресс-служба губернатора факт премии подтвердила еще накануне. При этом, правда, пояснив, что премия была не 500 процентов, а 300. И не только Исмагиловой, но еще четырнадцати госслужащим республики. Но сама чиновница придерживается другой версии.

"Я — та самая Юлия Исмагилова, которая якобы получили миллион рублей премии. Я ничего не получала", — уверяет она.

Исмагилова занимает сразу две должности — она и вице-губернатор, и представитель Хакасии в Москве. Возможно, поэтому не знает, что факт премии признали и ее коллеги в Абакане. Одна из тех, кто получил три зарплаты, — министр образования. В документе сказано — "За добросовестную работу". А вот учителя в Хакасии не то что премий под новый год, они даже зарплат не дождались. Деньги за декабрь начали получать только сегодня.

В тот день, когда губернатор Хакасии Валентин Коновалов выписывал чиновникам премии, в пригороде Абакана в тридцатиградусный мороз в квартирах были холодные батареи, а температура в домах не поднималась выше плюс 10.

"Замерзали сильно! А эта батарея вообще ледяная была", — говорит жительница Черногорска Лидия Николаева. Пенсионерка на выборах голосовала именно за Коновалова. До сих не верит, что ее любимец потратил деньги не на уголь для котельной, а на бонусы подчиненным.

"Он наоборот говорил, что нужно чиновников уменьшать, ненужное количество сокращать", — вспоминает она предвыборные обещания Коновалова.

Не понимает Лидия Николаева, почему Коновалов до выборов называл должность представителя Хакасии в Москве, которую занимает Исмагилова, избыточной, и теперь не выполняет своего обещания. Хотя сокращения вроде были — уволили повара и отказались от подъемных для молодых специалистов.

Экономия настолько жесткая, что главная площадь Абакана осталась без новогодней елки. Но когда речь идет о премиальных чиновникам, деньги в Хакасии не считают. Размеры бонусов не просто противоречат этике и здравому смыслу. В дефицитном бюджете республики они способны пробить серьезную брешь. Но Минфин республики действует в строгом подчинении губернатору и ничего удивительного в больших премиях не видит.

"Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим законом о бюджете на соответствующий финансовый год", — заявила министр финансов республики Хакасия Ирина Войнова.

Примечательно, что буквально накануне была уволена заместитель министра финансов республики Галина Спиридонова, которая, по данным СМИ, раскритиковала решение главы региона.

 

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