В Татарском проливе найдено тело летчика Су-34

Тело штурмана из экипажей столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

Отмечается, что тело летчика обнаружило и подняло на свой борт рыболовно-промысловное судно "Электрон". Поиски еще двоих пилотов продолжаются.

Ранее сообщалось, что из воды вытащили военного летчика, которого на медицинском модуле самолета Ан-26 доставили в госпиталь в Хабаровск.

Трагедия произошла 18 января, когда над Японским морем, в 35 километрах от берега во время учебно-тренировочного полета столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. Оба экипажа катапультировались.

Возбуждено дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Двухместный Су-34 является многофункциональным истребителем-бомбардировщиком. Он предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия ПВО противника.