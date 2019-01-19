Тема:

Договор о РСМД 21 минута назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
19 января 201910:42

Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

EPA

Американские эксперты критикуют решение администрации президента Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В статье издания Foreign Policy подобный шаг назван "большой ошибкой".

Дело в том, что США пользовались лазейкой в ДРСМД, вооружая крылатыми ракетами, формально запрещенными договором, корабли, подводные лодки и самолеты. Как отмечают журналисты, у России — большинство ракет — наземного базирования. Разрыв договора развяжет России руки для производства новых неядерных крылатых ракет высокой точности. Современные технологии делают такие ракеты близкими по эффективности к ядерному оружию.

Как напоминают авторы статьи, еще в 1984 году начальник Генштаба ВС СССР Николай Огарков заявлял, что увеличенная дальность "обычных" ракет повысит их боевые возможности, а, значит, России нет необходимости увеличивать свой ядерный арсенал.

Ранее по теме

Сейчас

09:44

Пожар на складе в Благовещенске потушен

09:19

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

07:16

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

05:43

Пожар на топливопроводе в Мексике: 20 погибших, десятки пострадавших

03:21

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

01:30

Работу столичных аэропортов осложнила метель

23:54

Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Православные отмечают Крещение Господне

Православные отмечают Крещение Господне

10 часов назад
Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

7 часов назад
На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

1 час назад
Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

3 часа назад
Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

1 час назад
Скончался богатейший человек Филиппин

Скончался богатейший человек Филиппин

2 часа назад
"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

29 минут назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
НХЛ назвала трех звезд игрового дня

НХЛ назвала трех звезд игрового дня

19 минут назад
Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

21 минута назад
Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат

Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат

5 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

9 часов назад
81
Безразличие и равнодушие: врачи скорой не обратили внимания на человека без сознания

Безразличие и равнодушие: врачи скорой не обратили внимания на человека без сознания

10 часов назад
Совместный экипаж полетит на МКС в апреле

Совместный экипаж полетит на МКС в апреле

10 часов назад
Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

11 часов назад
Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

12 часов назад
Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

12 часов назад
Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах

Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах

13 часов назад
"Ни о чем не жалею": глава Хакасии объяснил ситуацию с премиями

"Ни о чем не жалею": глава Хакасии объяснил ситуацию с премиями

13 часов назад
Ваня Фокин идет на поправку: ребенка перевели из реанимации в обычную палату

Ваня Фокин идет на поправку: ребенка перевели из реанимации в обычную палату

14 часов назад
Нарды с Ванькой и турничок: новое видео из жизни Цеповяза

Нарды с Ванькой и турничок: новое видео из жизни Цеповяза

14 часов назад
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

15 часов назад
Рогозин хочет создать "Государево око"

Рогозин хочет создать "Государево око"

15 часов назад
"Спасибо санкциям": Медведев сравнил российский комбайн с космическим кораблем

"Спасибо санкциям": Медведев сравнил российский комбайн с космическим кораблем

16 часов назад
Подкоп под стеной: нелегалы поставили рекорд по проникновению в США

Подкоп под стеной: нелегалы поставили рекорд по проникновению в США

16 часов назад
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

17 часов назад
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

23 часа назад
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06