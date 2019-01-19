Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

Американские эксперты критикуют решение администрации президента Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В статье издания Foreign Policy подобный шаг назван "большой ошибкой".

Дело в том, что США пользовались лазейкой в ДРСМД, вооружая крылатыми ракетами, формально запрещенными договором, корабли, подводные лодки и самолеты. Как отмечают журналисты, у России — большинство ракет — наземного базирования. Разрыв договора развяжет России руки для производства новых неядерных крылатых ракет высокой точности. Современные технологии делают такие ракеты близкими по эффективности к ядерному оружию.

Как напоминают авторы статьи, еще в 1984 году начальник Генштаба ВС СССР Николай Огарков заявлял, что увеличенная дальность "обычных" ракет повысит их боевые возможности, а, значит, России нет необходимости увеличивать свой ядерный арсенал.