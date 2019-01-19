Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

Премьера фильма "Т-34" прошла и в Германии. И для нас это возможность, наконец, спросить у немецких актеров, сыгравших нацистов-танкистов, как они решились исполнить роли таких негодяев и что они сами думают о той войне.

Уже третий показ российского блокбастера "Т-34" в немецких кинотеатрах, что само по себе большая редкость для отечественного кино в прокате Германии.

"Фильм мне очень понравился. Было очень впечатляющие. Я люблю экшн, особенно с российской историей. Рекомендую всем", — сказал один из немецких зрителей.

В российской ленте для немецкого зрителя знакомыми окажутся не только драматические обстоятельства не такой уж и далекой истории, но и черты известного всей Германии актера Винценца Кифера в роли харизматичного гауптмана Ягера.

Для зрителей из России Винценц тоже не чужак. Немец из бывшего ГДР, он счастливо женат на актрисе русского происхождения Маше Токаревой. В образе танкового аса Панцерваффе он как бы соединяет две ментальности и две культуры, ведь даже у антагонистов Ивушкина и Ягера имена в фильме одинаковые. Они оба Николаи.

"Я всегда отказывался играть нацистов в любых фильмах. В этом случае я согласился , что очень удивило мое окружение. Но я не играл обаятельного фашиста. Я сделал это, чтобы показать, что солдат на войне может тоже оставаться человеком. И для меня очень важно, что именно в России мою роль не осудили и правильно поняли", — признался Кифер.

Решение о том, что немецкого танкиста должен сыграть именно немецкий актер, режиссер Алексей Сидоров принял с самого начала. Среди десятков кандидатур, портфолио которых присылали агенты, Сидоров точь-в-точь, как Ягер искал Ивушкина в фильме, безошибочно выбрал по фото. И, кажется, не ошибся. Ни в образе, ни в таланте актера.

"Он — гениальный артист. Это герой, выдающийся солдат, который начал сомневаться в своей миссии. Винценц это играет одними глазами. Он принимает ошибки своего народа и рукопожатием, и своей смертью он их искупает. И если это европейская, в особенности немецкая, аудитория увидит, для меня это будет просто счастье", — сказал Сидоров.

С Винценцом Кифером, у которого сложный психологизм получилось передать глазами, мы беседуем у здания Рейхстага, недалеко от Бранденбургских ворот, где оборону нацистов в 1945-м взломали именно советские танки.

Впервые Т-З4 Берлин увидел в апреле 1945 года. Экипажи четырех советских танковых армий сыграли ключевую роль в боях за город. Всего же в Берлинской операции участвовали 1500 гусеничных машин, большая часть из которых — это как раз Т-34, тот самый танк, на котором неравную схватку вступил лейтенант Ивушкин.

Два танка на вечном постаменте в берлинском районе Тиргартен. Они установлены здесь по приказу маршала Жукова в мае 1945-го. По башней одного из них можно увидеть пробоину от снаряда.

Уникальные фотокадры тех дней. В Берлине еще бои. Т-34 — на главных улицах и площадях. На снимках видна интересная деталь. Броню Т-34 танкисты усиливали панцирными сетками обычных кроватей. В тесном городском бою они спасали от попадания фаустпатрона.

Небольшой курортный город Вайльбург, где родился Винценц Кифер, лежал в стороне от основных боев. Однако война затронула и семью актера, а личная история из семейных хроник мистическим образом оказала влияние на Винценца уже во время съемок "Т-34".

"Мой дедушка во время войны служил в частях Вермахта и попал в русский плен. Там он занимался ремонтом советских танков. А затем после войны его отпустили домой. Работа над фильмом напомнила мне об этом и помогла мне в создании роли", — рассказал Кифер.

Возможно, поэтому фильм, в котором актеры не просто играют, а в некотором смысле переживают реальные военные ощущения своих предков, и смотрится на одном дыхании и в России, и в самой Германии .После просмотра этнические немцы и немцы русскоязычные, давно живущие здесь, выходили из зала потрясенными.

"Это фантастика! Очень понравилось. Сохранялось напряжение до самой развязки. Фильм прекрасный, — говорили люди. — Спецэффекты шикарные. Фильм снят супер".

На карте масштабного и триумфального шествия фильма "Т-34" в кинотеатрах мира — а уже в первую неделю показов российский блокбастер занял шестую строчку в международном прокате – Берлин — место совершенно особое. Для немецких, а в широком смысле европейских зрителей фильм "Т-34" стал не просто визуальным шедевром, но и еще одной попыткой заглянуть в себя и разобраться в сложных вопросах национальной рефлексии и исторических уроков.