Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю ведет доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе. Там, по данным местных СМИ, глава одного из сел края и его знакомый застрелили в берлоге спящего медведя.

Глава Юксеевского сельского поселения и бывший топ-менеджер пермского филиала ОАО "МРСК Урала" Николай Илюшин предположительно охотились на медведя и рысь. На фотографиях в региональных СМИ они изображены уже с добычей.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства предполагаемой незаконной охоты, передает "Интерфакс".

Тем временем в Интернете идет сбор подписей под петицией за отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В Сети около трех недель назад появилось видео, на котором глава региона вместе с другими чиновниками хладнокровно убивает спящего в берлоге медведя в январе 2017 года.