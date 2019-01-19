Тема:

Допинг-скандалы 15 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 января 201913:51

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

EPA

МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила адвокатская контора Кристофа Вишеманна, ведущая ряд дел российских спортсменов, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил.

"МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты", — цитирует заявление адвокатской конторы ТАСС.

Напомним, что перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитета не допустил до соревнований многих российских спортсменов из-за подозрений в употреблении запрещенных препаратов. Позже большинство из них было оправдано Спортивным арбитражным судом.

Ранее по теме

Сейчас

12:12

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

09:44

Пожар на складе в Благовещенске потушен

09:19

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

07:16

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

05:43

Пожар на топливопроводе в Мексике: 20 погибших, десятки пострадавших

03:21

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

01:30

Работу столичных аэропортов осложнила метель

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

15 минут назад
Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

1 час назад
В Киеве объяснили, почему предпочитают российскую нефть европейской

В Киеве объяснили, почему предпочитают российскую нефть европейской

2 часа назад
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

2 часа назад
Умер Бу - самый милый песик в мире

Умер Бу - самый милый песик в мире

9 минут назад
Завершено расследование, начатое Петром Первым

Завершено расследование, начатое Петром Первым

1 час назад
"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

3 часа назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
Патриарх Кирилл напомнил россиянам, что Бог важнее денег

Патриарх Кирилл напомнил россиянам, что Бог важнее денег

15 минут назад
Известный биатлонный тренер Пихлер готов завершить карьеру

Известный биатлонный тренер Пихлер готов завершить карьеру

1 час назад
Названа причина увольнения Дмитрия Куприна

Названа причина увольнения Дмитрия Куприна

26 минут назад
Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

36 минут назад
Кубок IBU. Антон Бабиков поднялся на подиум мужского спринта

Кубок IBU. Антон Бабиков поднялся на подиум мужского спринта

41 минута назад
РУСАДА не ввело свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля в систему ADAMS

РУСАДА не ввело свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля в систему ADAMS

42 минуты назад
Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

53 минуты назад
На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКУ

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКУ

55 минут назад
Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП

Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП

56 минут назад
Нассау: турист на камеру спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера

Нассау: турист на камеру спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера

1 час назад
Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

1 час назад
Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

1 час назад
Инсайдеры сватают Артема Дзюбу в английский "Эвертон"

Инсайдеры сватают Артема Дзюбу в английский "Эвертон"

1 час назад
Украинца задержали при попытке проникнуть в Крым

Украинца задержали при попытке проникнуть в Крым

2 часа назад
93-летнего ветерана избили, связали и ограбили

93-летнего ветерана избили, связали и ограбили

2 часа назад
Юниорки Тихонова и Пепеляева выиграли на Australian Open

Юниорки Тихонова и Пепеляева выиграли на Australian Open

2 часа назад
Москвич сдал испанцу квартиру, а потом обокрал его

Москвич сдал испанцу квартиру, а потом обокрал его

2 часа назад
На Бали введут налог для туристов-иностранцев

На Бали введут налог для туристов-иностранцев

3 часа назад
5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей

5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей

3 часа назад
Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

3 часа назад
США: Россия в декабре успешно испытала новую систему ПРО "Нудоль"

США: Россия в декабре успешно испытала новую систему ПРО "Нудоль"

3 часа назад
Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

4 часа назад
На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

4 часа назад
Скончался богатейший человек Филиппин

Скончался богатейший человек Филиппин

5 часов назад
Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

6 часов назад
Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

10 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

12 часов назад
144
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

18 часов назад
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

20 часов назад
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

18.01.2019 11:32
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06