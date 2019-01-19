МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила адвокатская контора Кристофа Вишеманна, ведущая ряд дел российских спортсменов, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил.

"МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты", — цитирует заявление адвокатской конторы ТАСС.

Напомним, что перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитета не допустил до соревнований многих российских спортсменов из-за подозрений в употреблении запрещенных препаратов. Позже большинство из них было оправдано Спортивным арбитражным судом.