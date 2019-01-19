Сердечный приступ: Арбенина выписалась под свою ответственность

Певица Диана Арбенина выписалась из французской больницы под свою ответственность. 17 января певица перенесла многочасовой сердечный приступ, пишет РИА Новости.

Врачам удалось стабилизировать её состояние и почти снять боль. Лидеру группы "Ночные снайперы" диагноз не поставили.

"Она человек, который не любит лечиться, решила выписаться. Никакой опасности для жизни нет", — рассказал PR-директор Мария Кохель.

Сама Арбенина планирует пройти медицинское обследование в Москве после возращения из юбилейного тура.