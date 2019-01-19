Королева Елизавета нарушает ПДД, а герцогиня Меган - традиции

Королева Великобритании Елизавета II нарушает ПДД — ее сфотографировали непристегнутой буквально через день после того, как ее супруг принц Филипп перевернулся на внедорожнике.

Штраф за это правонарушение – 100 фунтов стерлингов. Однако Елизавета обладает полным иммунитетом к судебному преследованию. А вот Филипп рискует остаться без прав.

Елизавета училась на шофера во время Второй мировой войны. У нее нет паспорта, поскольку он выписывается от имени королевы, передает The Daily Mail.

Одновременно с этим стало известно, что жена принца Гарри Меган Маркл решила пойти наперекор королевским традициям. Официальные источники молчат, однако осведомители регулярно докладывают, что Меган регулярно нервирует чопорных аристократов и доводит прислугу до истерики.

Не сложились у нее отношения с женой принца Уильяма, любимицей англичан Кейт Миддлтон.

Теперь Меган отказалась рожать в госпитале святой Марии, потому что так делала Кейт. Герцогиня настаивает на больнице Фраймли Парк в графстве Суррей, хотя она значительно уступает по уровню комфорта, сообщает The Sun.