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Допинг-скандалы 31 минута назад

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20 января 201902:10 Алексей Конопко

МОК знал, что российские олимпийцы не применяли допинг, но скрыл это

Стало известно, что Международный олимпийский комитет скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой в Пхёнчхане. Об этом заявил адвокат наших лыжников — Александра Легкова и Евгения Белова. По словам юриста, МОК знал, что российские олимпийцы не применяли допинг, но скрыл это от Спортивного арбитражного суда. Подробнее – корреспондент телеканала "Россия 24" Алексей Конопко.

Развалинами дела не удовлетворены. Пресс-релиз Международного олимпийского комитета о разочаровании оправданием российских атлетов выглядит по меньшей мере странно: будто бы задача комитета была в доказательстве вины, а не в поиске правды. Прояснил ситуацию адвокат лыжника Легкова: МОК, заявляет юрист, еще до Игр в Корее знал, что допинга не было. Но скрыл это от суда.

"Еще в 2016 году МОК решил перепроверить все пробы российских участников игр в Сочи. Результаты этих повторных тестов были отрицательными, но их не показали комиссии Освальда. Фактически Макларен, WADA и МОК манипулировали судом и общественным мнением. Надеюсь, наше дело сможет повлиять на ситуацию в целом. Допинг-контроль однозначно должен быть свободен от политики", — комментирует ситуацию адвокат Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн.

В приложении к письму, которое юрист прислал в нашу редакцию, – графики забора проб на Играх в Сочи. Самые поздние, как видно, обработаны в 7 часов вечера.

Сделать с ними хоть что-то после этого спортсмены или чиновники не могли – такова система защиты, выстроенная WADA. При этом Родченков, показания которого – основа обвинений, утверждал, что подменяли пробы ночью.

"Мы стали марионетками в какой-то непонятной игре. Теперь можно с легкостью смотреть на то, что мы оправдали свое честное имя. Такое облегчение, груз какой-то сошел", — рассказывает член сборной России по бобслею Людмила Удобкина.

Людмила Удобкина – одна из оправданных теперь россиян. В 2017 году комиссия Дениса Освальда отстранила от игр 43 атлета. 39 из них оспорили приговор, 28 – доказали невиновность. С остальных сняли пожизненную дисквалификацию. Весь скандал, по сути, построили на одних лишь словах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и фигуранта уголовных дел Григория Родченкова, который теперь скрывается в США.

"За всю историю обжалования решения КАС вынесено всего две отмены. То есть у МОК практически нет шансов выиграть эту апелляцию. А сами понимаете, если МОК проигрывает еще и эту апелляцию, он еще больше подтверждает свою неправоту в отношении российских спортсменов", — объясняет председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, представитель Алексея Воеводы в CAS Сергей Алексеев.

Несмотря на те самые чистые пробы, о которых говорит юрист Вишеманн, в декабре 2017 года российскую сборную отстраняют от Игр в Корее в полном составе. Под нейтральным флагом и без гимна допускают лишь тех, кто прошел наспех придуманные МОК тесты. С Игр сборная привозит 17 медалей и первую за четверть века победу в хоккейном турнире.

"Наши спортсмены были незаконно наказаны. И вдвойне наказаны – не были допущены до Олимпийских игр. Конечно, под нашим флагом и гимном, патриотизм, гордость и моральный фон — он был бы значительно выше. И, без всякого сомнения, повлиял бы положительно на результаты", — вспоминает двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев.

Вместе с атлетами под санкциями в итоге оказалась и РУСАДА. Накануне инспекцию в ней завершили сотрудники Международного антидопингового агентства. Результатов еще нет, но тот самый Ричард Макларен, который составлял досье на основе показаний Родченкова, уже заявил, что нарушений найдут не меньше полутысячи.

"Доверие, конечно, серьезно подорвано. И то, что мы передали материалы, – это добрая воля России. Мы готовы бороться с допингом, мы уверены в чистоте наших атлетов. Но, конечно, какие-то там пробы могут быть и положительные. При том, что Григорий Родченков отвечал за лабораторию. Я уверен, что там все будет нормально. Но от провокаций мы, к сожалению, не застрахованы", — отмечает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Впрочем, и разбирательства спортсменов считать завершенными рано. В том же релизе с сожалениями МОК заявил, что, "оставляет за собой право вновь открыть дела, если появятся новые доказательства". Должно быть, тех, что в комитете скрывали, не достаточно.

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