В США из-за снегопадов погибли три человека

В США жертвами снегопадов стали три человека. Двое погибли в штате Висконсин: их машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Третий погибший – в Канзасе. Он также погиб в ДТП, вызванном снегопадом, передает ТАСС.

Власти рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок. На большей части штата Нью-Йорк запрещено движение автобусов и автофургонов с прицепами. Спецтехника расчищает дороги, чтобы предупредить транспортный коллапс. В готовность приведены солдаты национальной гвардии. В соседнем штате Пенсильвания введен режим ЧС.

В штате Иллинойс в аэропорту Чикаго самолет United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки. Такой же случай произошел на аэродроме в Омахе с лайнером Southwest Airlines.

Всего в США за день 19 января было отменено 2063 рейса, еще 2491 рейс отложили.