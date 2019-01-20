Взрыв и пожар на трубопроводе в Мексике: число погибших возросло до 71

В Мексике не менее 71 человека погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго. Такие данные сообщил губернатор штата Омар Файяд.

Ранее СМИ сообщали о 66 погибших и 76 раненых.

Как уточняется, взрыв и пожар на трубопроводе произошли в районе Тлауэлильпан на месте нелегальной врезки вечером 18 января (утро 19 января по московскому времени). В тот момент у трубопровода находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива, напоминает ТАСС. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям начала работу в связи с трагедией.

Власти Кубы направили народу Мексики и родственникам погибших соболезнования. Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен заявила, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь правительству Мексики в преодолении последствий трагедии.