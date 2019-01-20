Моуринью отклонил три предложения после отставки в "Манчестер Юнайтед"

Экс-наставник английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что после своей отставки уже отклонил три предложения поработать в футболе. По словам португальского специалиста, он доволен нынешним положением дел, но готов принять новый вызов в профессии.

"Я уже отклонил три предложения, поскольку не чувствовал, что это то, что мне нужно. Собираюсь сохранять спокойствие. Сейчас я могу делать то, что обычно не могу. Но я знаю себя. Уверен, уже к концу марта мне надоест это счастье", – цитирует Моуринью Чемпионат.com.

Напомним, что Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед" 18 декабря. Клуб заплатил португальскому тренеру 17 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.