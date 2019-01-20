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20 января 201912:47

Лыжница Непряева попала в тройку призеров на этапе Кубка мира в Эстонии

tverigrad.ru

Российская лыжница Наталья Непряева финишировала третьей в гонке с раздельным стартом классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в эстонском городе Отепя. Россиянка пробежала дистанцию 10 километров за 30 минут 50,4 секунды.

Победу праздновала норвежка Тереза Йохауг (29 минут 53,7 секунды). Серебро оказалось у шведки Эббы Андерссон (30 минут 42,1 секунды).

Еще две россиянки попали в первую десятку. Анастасия Седова стала восьмой, а Анна Жеребятьева – десятой.

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