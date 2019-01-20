Война с Россией: украинского "эксперта из диспансера" высмеяли в соцсетях

Пользователи социальных сетей высмеяли слова украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о войне с Россией.

Ранее эксперт заявил, что в случае остановки строительства "Северного потока-2", Россия потеряет возможность транспортировать газ в Европу, а США начнут контролировать газотранспортную систему Украины. И России якобы останется только один аргумент — война.

"Шо, опять?", — удивился один из пользователей ВКонтакте. "С кем же они воюют тогда 5 лет?" — спрашивали другие. "Эти "эксперты" явно из одного диспансера", — подытожили дискуссию об эксперте Раимове пользователи интернета.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, некоторые европейские страны, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь, Германия не раз заявляла, что поддерживает проект.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.