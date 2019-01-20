Россиянка Сливко стала первой в гонке преследования на этапе Кубка IBU

Россиянка Виктория Сливко финишировала первой на пятом этапе Кубка Международного союза биатлонистов, который завершился в немецком Арбере. Она преодолела дистанцию 10 километров за 30 минут 14,4 секунды.

На четырех огневых рубежах российская биатлонистка допустил два промаха. Второй стала немка Надин Хорхлер, уступившая лидеру 13,4 секунды. В призовую тройку попала шведка Элизабет Хегберг (+18,7).

Ранее на этапе Кубка IBU в Арбере российский биатлонист Антон Бабиков также стал первым в гонке преследования у мужчин.