Немка Пройсс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Немецкая биатлонистка Франциска Пройсс неожиданно стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 32 минуты 34 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второй оказалась норвежка Ингрид Ландмарк Тандервольд, также закрывшая все мишени (+0,2). Бронза досталась Паулине Фиалковой из Словакии (+15,1)

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, завершившая гонку на 17-м месте. В двадцатку лучших попали еще две представительницы России – Ирина Старых (18-е место) и Светлана Миронова (20-е место).