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Фильм "Т-34" 26 минут назад

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21 января 201901:40

Сборы фильма "Т-34" превысили два миллиарда рублей

Российский военный фильм "Т-34" собрал 177,3 млн руб. в кинотеатрах России и стран СНГ за минувшие выходные. Общие сборы картины составили 2,07 млрд рублей по итогам трех недель показа.

Лента режиссера Алексея Сидорова о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны заняла второе место в российском прокате по итогам выходных, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта kinobusiness.com.

Первое место занял американский фантастический триллер "Стекло", собравший 348,7 млн руб, а на третьем месте — комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (46,2 млн руб).

На сеансах "Т-34" в России уже побывали более пяти миллионов человек.

О том, как прошли показы фильма "Т-34" в Германии, смотрите репортаж корреспондента Дмитрия Кайстро.

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