Патриарх Иерусалима отменил встречу с Порошенко

Встречи президента Украины Петра Порошенко и Греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III в Иерусалиме не будет. Феофил отменил ее. Сославшись на плохое самочувствие.

Программа Порошенко предусматривала посещение Храма гроба Господня в историческом центре Иерусалима и встречу с патриархом, на которой Порошенко хотел поднять вопрос признания Православной церкви Украины иерусалимским патриархатом, поясняет РИА Новости.

Украинская православная церковь отказалась участвовать в объединительном соборе в Киеве в декабре 2018 года. На ней произошло слияние двух некаконических церковных структур, которые действовали на Украине ранее. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Русская православная церковь собрание в Киеве посчитало ничтожным, а признание Епифания другими поместными церквами маловероятной.

Петр Порошенко 21 января должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Порошенко и Нетаньяху будут присутствовать на подписании украино-израильского соглашения о создании зоны свободной торговли между двумя странами. После этого Порошенко вернется на Украину, где он участвует в так называемом "томос-туре". Поездка по украинским регионам с документами об автокефалии из Константинопольского патриархата – это часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Правда, пока он о своих притязаниях на второй президентский срок не объявил. По опросам общественного мнения, Петр Порошенко находится на пятой позиции электоральных предпочтений избирателей на мартовских выборах президента Украины. Единственная возможность для Порошенко продлить свою власть — это обострение ситуации на Донбассе. К Донецку уже подтянуты украинские танки и зенитно-ракетные комплексы.