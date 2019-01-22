В Венесуэле продолжаются беспорядки, устроенные оппозицией Мадуро

Власти Венесуэлы призывают жителей страны поддержать президента Николаса Мадуро. И если нужно – даже взяться для этого за оружие. В Конституционной ассамблее заявили, что готовы дать отпор оппозиции, которая хочет свергнуть Мадуро.

Накануне группа военных пыталась устроить мятеж. Его пресекли, участников — задержали. После этого в Каракасе начались массовые акции протеста. Пока их не удалось подавить. Противники Мадуро вышли на улицы, построили баррикады из камней и покрышек. Силовики пускают в ход слезоточивый газ.

Десятого января победитель президентской гонки Николас Мадуро вступил в должность, напоминает телеканал "Россия 24". Присягу он принес в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее, которую с 2015 года контролируют противники Мадуро. Оппозиция заявила, что не считает его новый срок легитимным. Такую же позицию занял ряд стран латиноамериканского региона.