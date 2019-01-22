Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии. Российская теннисистка уступила в полуфинале американке Даниэль Коллинз в трех партиях.

Анастасия прекрасно провела первую партию, выиграв ее с результатом 6:2. Но во втором сете у Павлюченковой начались сложности. Коллинз вела 5:2. Но наша теннисистка сумела выиграть подряд три гейма и сравнять счет. Однако концовка партии осталась за Коллинз 7:5. Третью партию Анастасия отдала фактически без боя 1:6. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Даниэль Коллинз вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Ее соперницей в борьбе за выход в финал станет победительница матча Петра Квитова (Чехия) — Эшли Барти (Австралия).