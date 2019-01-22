Танкеры, горящие в Черном море, опасно накренились

Танкеры, которые горят в Черном море в районе Керченского пролива, опасно накренились.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, крен "Канди" составил 20 градусов на правый борт, но судно остается стабильным. А на "Маэстро" крен составил 35 градусов на левый борт и продолжает расти.

ЧП на танкерах "Канди" и "Маэстро" произошло во время перегрузки топлива с борта на борт за пределами территориальных вод России. Суда шли под флагом Танзании. На них находились 32 человека — граждане Турции и Индии.

К настоящему моменту найдены тела 14 погибших, 12 человек были спасены. Тела остальных ищут. Пожар на судах продолжается, потушить его не удается. Сохраняется угроза взрыва.

Танкеры везли сжиженный газ, которым заправились в Темрюке. Пожар начался во время передачи топлива с борта на борт. По некоторым данным, танкеры работали с топливом по серым схемам.