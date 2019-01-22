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22 января 201913:59

Боксер Сергей Ковалев ответил на обвинения в избиении женщины

instagram.com

Российский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал сообщения ряда изданий о том, что он привлечен к ответственности в США за избиение женщины и ему грозит 4 года тюрьмы. Спортсмен отрицает свою вину.

"Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня, — заявил боксер в своем аккаунте социальной сети Instagram. – Хочу попросить вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в не самой лицеприятной форме".

По словам Ковалева, мало кто знает детали произошедшего: "Для меня это больше всего похоже на спектакль, в котором я играю главную роль по не своей воле. И не кажется ли странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша с Альваресом?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇷🇺Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль по не воле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альварэза? #KRUSHER #подстава #правдазанами #правосудие #легкиеденьги #шантаж #бокс #крашер 🇺🇸 Dear friends, boxing fans and everyone who is up to date with the latest high-profile news, regarding me. I would like to ask all of you not to make hasty conclusions on the situation in which I am accused and put into the light in a not entirely biased manner. After all, you do not know the details of what happened. For me, this most of all seems to be a performance in which I play the main role by not will. Doesn't it seem strange to you that the incident happened in June of last year, and they announced it on the eve of my rematch against Alvarez?

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 20 Янв 2019 в 7:36 PST

Стоит напомнить, что история с якобы имевшим место избиением Ковалевым своей знакомой возникла примерно за месяц до первого поединка россиянина с мексиканцем Саулем Альваресом, в котором наш боксер проиграл и потерял свои титулы. Теперь история вновь всплыла, когда реванш с Альваресом должен пройти 2 февраля в Техасе. Повторное заседание суда предположительно пройдет в марте.

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