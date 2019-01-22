Боксер Сергей Ковалев ответил на обвинения в избиении женщины

Российский экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал сообщения ряда изданий о том, что он привлечен к ответственности в США за избиение женщины и ему грозит 4 года тюрьмы. Спортсмен отрицает свою вину.

"Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня, — заявил боксер в своем аккаунте социальной сети Instagram. – Хочу попросить вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в не самой лицеприятной форме".

По словам Ковалева, мало кто знает детали произошедшего: "Для меня это больше всего похоже на спектакль, в котором я играю главную роль по не своей воле. И не кажется ли странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша с Альваресом?"

Стоит напомнить, что история с якобы имевшим место избиением Ковалевым своей знакомой возникла примерно за месяц до первого поединка россиянина с мексиканцем Саулем Альваресом, в котором наш боксер проиграл и потерял свои титулы. Теперь история вновь всплыла, когда реванш с Альваресом должен пройти 2 февраля в Техасе. Повторное заседание суда предположительно пройдет в марте.