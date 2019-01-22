Павел Дацюк может вернуться в "Детройт Рэд Уингз"

Нападающий СКА Павел Дацюк не собирается завершать карьеру. Более того. Сорокалетний хоккеист не исключат своего возвращения в Национальную хоккейную лигу.

Агент Дацюка Дэн Мильштейн сообщил РИА Новости, что Павел полон сил и не планирует заканчивать выступления в большом хоккее. Дацюк, которому летом исполнится 41 год, может вернуться в НХЛ, что снова стать игроком "Детройт Ред Уингз", с которым его много связывает.

Павел Дацюк отыграл за "Детройт" 15 сезонов, в составе которого он выиграл два Кубка Стэнли. В 2016 году Павел вернулся в России и стал игроком СКА. В 2017 году он выиграл Кубок Гагарина, а в 2018 он стал олимпийским чемпионом.