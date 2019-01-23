Голодные обмороки у кемеровских детей оказались выдумкой

Общероссийский народный фронт проверил информацию о случаях голодных обмороков детей в школах Кемеровской области, эти факты не нашли подтверждения.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал член штаба ОНФ Юрий Скворцов.

Подчеркивается, что проверка была проведена в составе спецкомиссии из представителей органов власти, депутатов и общественников, которая опросила родителей школьников и учителей, проверила наличие и качество продуктов в образовательных учреждениях, в том числе и сельских.

По словам Скворцова, жалоб ни от кого не поступало, а информация о якобы голодных обмороках детей не зафиксирована в журналах школьных медиков.

Он подчеркнул, что горячим питанием охвачены 85-90% школьников, остальные по разным причинам отказываются есть в школе и берут обеды из дома. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей выделяется более 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что получает обращения о случаях, когда дети из малообеспеченных семей не едят в школах, случались даже голодные обмороки​​​.

По словам Скворцова, Кислицын отказался назвать представителям ОНФ, в каких конкретно учебных заведениях были выявлены случаи голодных обмороков детей, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

Специальная комиссия с участием представителей регионального отделения ОНФ планирует за две недели проверить все сельские школы Кемеровской области.