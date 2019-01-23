Трамп признал временным президентом Венесуэлы главу парламента
Президент США Дональд Трамп объявил, что признает президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи, то есть местного парламента, Хуана Гуайдо.
По мнению американского лидера, эта структура единственная, которая выбрана народом, и она же признала нынешнего президента Николаса Мадуро нелегитимным. Это означает, что место главы государства свободно и его должен занять Гуайдо, уверен Трамп.
Президент США добавил, что его страна и дальше планирует давить на Венесуэлу как экономически, так и дипломатически, пишет агентство ТАСС. Кроме того, Трамп призвал остальные страны мира поддержать временного президента Хуана Гуайдо и помочь ему восстановить конституционный порядок.
В заключении Трамп пригрозил Мадуро ответственностью за любые угрозы в адрес Гуайдо.
Сегодня Венесуэлу охватила новая волна протестов. Демонстранты жгут покрышки, блокируют дороги, окружили здание Верховного суда и требуют отставки Мадуро. Вице-президент США Майк Пенс уже успел заявить, что поддерживает протестующих.
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