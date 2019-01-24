Армия Венесуэлы – на стороне Мадуро, Туск настраивает Европу против него

Вооруженные силы Венесуэлы не признают спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Европа поддержит "демократические силы" в Венесуэле.

"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", — написал глава Минобороны Венесуэлы в "Твиттере".

Глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Европа поддержит в Венесуэле "демократические силы". Германия, как заявил министр иностранных дел этой страны Хайко Маас, призывает стороны конфликта не прибегать к насилию, сообщает ТАСС.

В среду Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Гуаидо — бывший глава Национальной ассамблеи — органа, в котором большинство депутатов находятся в оппозиции к официальным властям. Гуаидо на днях сняли с должности по решению Верховного суда.

Временным главой Венесуэлы политика уже признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, США, Чили, Эквадор и Организация американских государств.

Президент Николас Мадуро назвал это госпереворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.

Власти Мексики сообщили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы. О поддержке действующего правительства также объявила Боливия и Уругвай. Кроме того, сам законный лидер Венесуэлы заявил о поддержке со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции.

Во многих городах страны начались акции протеста оппозиции, которые уже переросли в столкновения. Погибли не менее шести человек.