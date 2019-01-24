Экс-футболист "Спартака" Попов подписал контракт с "Ростовом"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов ближайшие два с половиной года проведет в футбольном клубе "Ростов". 31-летний игрок сборной Болгарии специально прибыл в Катар, где ростовчане принимают участие в предсезонном турнире, чтобы подписать соглашение с командой Валерия Карпина.

О заключении контракта с Поповым сообщил официальный сайт "Ростова". Напомним, что московский "Спартак" расторг соглашение с болгарином в зимнее трансферное окно.

На экс-спартаковца претендовали сразу несколько российских клубов, среди которых назывались казанский "Рубин" и московское "Динамо". Однако Попов решил сделать выбор в пользу "Ростова".