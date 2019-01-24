Президент Венесуэлы призвал народ защищать порядок в стране. Николас Мадуро расценивает происходящее как попытку государственного переворота.

Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, хотя две недели назад в должность вступил Николас Мадуро. Гуайдо поддержало большинство стран Латинской Америки.

Президент Мадуро утверждает, что всё это было тщательно спланировано в Вашингтоне, который давно вмешивается в дела Каракаса, и заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Соединёнными Штатами.

"Я заявляю перед народом, что как конституционный президент я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством США. В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США покинуть страну. Правительство, которое я возглавляю, любой ценой будет защищать суверенитет страны. Мы защищаем право на существование нашей республики, нашей родины", — заявил он.

Сторонники и противники президента Мадуро вышли на митинги по всей стране. Сообщается, что есть погибшие в ожесточённых столкновениях. Магазины и метро в Каракасе закрыты.

Полицейские вынуждены применять слезоточивый газ и, по некоторым сообщениям, пускать в ход оружие. Венесуэльское Минобороны подчеркнуло, что военные не признают Хуана Гуайдо. Власти Мексики, Боливии, Уругвая и Кубы заявили, что поддерживают законного президента. На его стороне и Турция. Посольство Венесуэлы в России пообещало, что продолжит следовать инструкциям Мадуро.

В российском Совете Федерации заявили, что внимательно следят за ситуацией и любую попытку госпереворота в Венесуэле считают незаконной, так как ранее на выборах победу одержал Николас Мадуро.

Глава венесуэльско-российского фонда "Франсиско де Миранды" Владимир Столяров заявил, что большинство в Венесуэле поддерживает законного действующего президента, а позиция США, которые давно выступают против неугодного им Мадуро, не повлияет на расклад сил в стране.