Чешская теннисистка Квитова стала первой финалисткой Australian Open

В Мельбурне завершился первый полуфинальный поединок в одиночном женском разряде Australian Open между чешкой Петрой Квитовой и американкой Даниэль Коллинз. Представительница Чехии одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:0 и вышла в финал турнира.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Квитова сразится с победителем встречи Каролина Плишкова (Чехия) – Наоми Осака (Япония).

Женский финал Australian Open состоится 26 января.