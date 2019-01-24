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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Кремль: Венесуэла не обращалась за помощью, но ситуация там опасная
В Кремле сообщили, что самым внимательным образом отслеживают ситуацию в Венесуэле, где несколько дней не прекращаются политические беспорядки и уже есть жертвы.
24 января сторонники и противники президента Николаса Мадуро вышли на митинги по всей стране. В отдельных случаях полицейским пришлось применить слезоточивый газ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что попытку узурпации власти в Венесуэле Москва считает противоречащей международному праву, а вмешательство третьих стран в ситуацию — недопустимым.
Он также добавил, что "слова о мерах какого-то силового воздействия" Кремль считает "весьма опасными", передает "Интерфакс".
На вопрос журналистов, рассматривает ли в данный момент Москва варианты поддержки Венесуэлы, Песков ответил, что "пока не было никаких обращений на этот счет".
При этом, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас не стоит предполагать, какой ответ даст Россия Венесуэле, если подобное обращение о помощи поступит.
Песков также пообещал представителям прессы сообщить, если будет запланирован телефонный разговор президента России с президентом Венесуэлы, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что в данный момент Россия не контактирует с США по ситуации в Венесуэле. Вопрос о возможных контактах надо адресовать дипломатам, цитирует РИА Новости слова Пескова.
Кроме того, представитель Кремля пока отказался отвечать на вопросы журналистов о том, как Москва может помочь Каракасу в том случае, если США объявят эмбарго на экспорт нефти из страны, и не опасается ли Россия за возврат своего кредита в случае, если ситуация в Венесуэле будет разворачиваться не в пользу президента Николаса Мадуро.
Песков также отметил, что не располагает точной информацией о том, сколько средств в кредит было передано Венесуэле.
23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
В США уже заявили о признании Гуаидо. Там потребовали от Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.
К настоящему времени статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Бразилия, Чили и Колумбия.
Николас Мадуро, который вступил в должность главы государства две недели назад, расценивает беспорядки как попытку госпереворота. Он утверждает, что все это было тщательно спланировано в Вашингтоне, который давно вмешивается в дела Каракаса, передает "Россия 24".
В нынешней ситуации Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
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