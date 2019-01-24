Венесуэла готова обратиться за помощью к России

Ни одна страна, какой бы великой она ни была, не имеет право вмешиваться в дела других стран. Так в прямом эфире программы "60 минут" посол Венесуэлы в России Карлос Тортоса отреагировал на признание США самопровозглашенного президента Гуайдо.

Известно, что вице-президент США Пенс в "Твиттере" обратился к Гуайдо и призвал его к свержению действующего режима Мадуро. Несмотря на это, действующий глава Венесуэлы Мадуро и его команда всегда готовы к диалогу, заявил Тортоса.

Он считает, что США ищут малейший предлог для оправдания своих действий и проведения интервенции в Венесуэлу. Мадуро, в свою очередь, сделал все возможное, чтобы вооруженные силы страны высказались в поддержку действующей конституции и независимости и не реагировали на провокационные призывы.



"Возможность военного вторжения или агрессии – давнишний план империализма, — подчеркнул Тортоса. — Мы свидетели плана, который тщательно разрабатывался, где каждое событие ведет к определенной акции. Поэтому мы постараемся решить внутренние проблемы своими силами. И никто не может даже пытаться вмешиваться в решения, которые должы принимать только венесуэльцы".

Дипломат также не исключил, что в создавшейся ситуации президент Венесуэлы Николас Мадуро обратится с просьбой о помощи к России.

"У нас прекрасные отношения с российским правительством и народом. Конечно, мы будем выполнять все наши договоренности. Мы понимаем, что у нас есть политическая поддержка — Россия. Уже были высказаны слова поддержки (со стороны России) конституционным силам нашей страны. И мы благодарны российскому правительству за это", — заключил дипломат.

10 января 2019 года Николас Мадуро вновь вступил в должность президента. Страны "Группы Лимы" назвали выборы нелегитимными и призвали Мадуро передать власть парламенту. На этом фоне новый глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о необходимости создания переходного правительства.

11 января Гуайдо объявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, а через несколько дней провозгласил себя и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы. В ответ на это Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США. Он добавил, что у американского дипперсонала есть 72 часа, чтобы покинуть страну.