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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Противостояние Каракаса и Вашингтона: давняя история конфликта
Особо сильное влияние на политическую жизнь Венесуэлы Соединенные Штаты начали оказывать еще в 50-е годы прошлого века. Тогда у власти в республике был Маркос Перес Хименес, пользовавшийся всеми преимуществами нефтяного благополучия страны.
Политик был ярым борцом с коммунистами. Зато корпорации "Эксон" и "Мобил" чувствовали себя в Венесуэле едва ли не хозяевами.
Отношения между Вашингтоном и Каракосом серьезно обострились в конце 1990-х, когда президентом боливарианской республики стал Уго Чавес. Многим еще памятна его фраза: "Катитесь в ад, проклятые янки!"
Чавес объявил, что Венесуэла вернет себе контроль над нефтяными резервами. Приватизацию государственной компании Petroleos de Venezuela отменили, плату для иностранных компаний за разработку месторождений повысили вдвое, после чего ВВП также страны вырос вдвое.
Поползли вверх и цены на бензин для американских автовладельцев. Сверхдоходы власти республики направили на социальную сферу.
Не могло понравиться Вашингтону и то, что Чавес был личным другом Фиделя Кастро, а во время своего турне по странам ОПЕК стал первым мировым лидером, который после войны в Персидском заливе встретился с Саддамом Хуссейном.
В 2002-м Уго Чавес обвинил Вашингтон в организации попытки госпереворота. В стране случилась серия антиправительственных митингов, Чавес даже на какое-то время отошел от власти, а новым президентом себя объявил влиятельный промышленник Педро Кармона. Но легитимный лидер в народе оказался популярнее бизнесмена и вскоре вернул свой пост.
В начале 2006-го между Каракасом и Вашингтоном вспыхнул дипломатический скандал. Правительство Венесуэлы выслало из страны военно-морского атташе США за шпионаж. Вашингтон ответил высылкой помощника посла республики в США. Обострились и личные отношения лидеров двух стран.
Чавес не стеснялся в выражениях, когда критиковал Джорджа Буша за политику США по Косово, Ираку и другим международным вопросам.
"Вчера на этой трибуне выступал дьявол. И здесь все еще пахнет серой", — говорил тогда Уго Чавес.
В историю вошли и другие не дипломатичные высказывания Чавеса об американских партнерах. Буша-младшего он называл "ослом" и "алкоголиком".
Не сложились у венесуэльского политика и отношения с тогдашним госсекретарем Кондолизой Райс, в адрес которой Чавес говорил: "Не связывайся со мной, Кондолиза. Не связывайся со мной, детка".
Из Вашингтона отвечали: Чавес – это демагог, который использует в своих интересах нефтяные ресурсы, чтобы дестабилизировать регион.
В Латинской Америке действительно было неспокойно: власти Боливии обвинили Соединенные Штаты в организации антиправительственных митингов, и Венесуэла в знак солидарности выслала из Каракаса американского посла.
Американцы ответили точно так же. Дружба двух государств не наладилась и при администрации Барака Обамы, которого Чавес называл "клоуном" и "позором своего народа".
Взаимные высылки дипломатов и военных продолжились и после смерти Уго Чавеса в 2013 году и прихода к власти его преемника Николаса Мадуро.
Весной 2014-го Соединенные Штаты ввели против ряда официальных лиц Венесуэлы санкции за разгон участников массовых протестов, Конгресс принял специальный документ о защите прав человека в республике, а Барак Обама объявил Венесуэлу угрозой национальной безопасности.
Того же политического курса придерживается и нынешняя администрация Белого дома. Вашингтон называет правление Мадуро "режимом автократии", в Каракасе отвечают: "Ваша политика тупиковая".
В нынешнем обострении внутреннего кризиса эксперты видят то же вмешательство извне, из-за которого начались так называемая "арабская весна" и другие геополитические кризисы.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что в американской прессе еще две недели назад сообщали о проведении консультаций по Венесуэле.
"Мы видим надводную часть айсберга. Будут и другие страны вмешиваться", — считает Косачев.
При всей решимости Вашингтона взять Венесуэлу под свой контроль кризис может затянуться считают эксперты. Николас Мадуро по-прежнему обладает внушительной поддержкой не только среди военных и силовиков, но и у народа. А значит, как и Уго Чавес, он может справиться с попыткой государственного переворота.
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