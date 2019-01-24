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Политическая нестабильность в Венесуэле 31 минута назад

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24 января 201920:50 Александр Христенко

Два президента для Венесуэлы: армия отказалась поддержать "вульгарный госпереворот"

Москва поддерживает официальные власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне внутриполитического кризиса, а деструктивное внешнее вмешательство только вредит и грубо нарушает нормы международного права. Ситуацию в Венесуэле президенты Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили по телефону. Президент России высказался за поиск мирного разрешения внутриполитического кризиса в Боливарианской республике, обе стороны готовы продолжать сотрудничать во всех сферах. В центре венесуэльской столицы многомиллионные толпы в поддержку самопровозглашённого президента сменили небольшие отряды подростков и студентов, все ждут кто — Мадуро или Гуайдо — сделает следующий шаг.

В венесуэльской столице Каракасе и некоторых других городах — столкновения демонстрантов с полицией. В стражей порядка летят камни, протестующие поджигают мусорные баки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

Погибших, по разным данным, от 4 до 16 человек. Лидер оппозиционеров 35-летний спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо спрятался где-то в убежище в Каракасе. В последний раз его видели в кругу соратников возле посольства Колумбии. Появилась информация, что он укрылся на территории этой дипмиссии.

Возможно оттуда он пишет твиты благодарности сторонникам, и как сообщается, принимает телефонные звонки поддержки из разных стран.

"Венесуэльский народ благодарит вас за поддержку и признание нашего мужества в этой борьбе за демократию и свободу нашей страны", — написал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Накануне на улице он объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

"Я клянусь взять на себя всю полноту полномочий исполнительной власти в качестве временного президента Венесуэлы, чтобы обеспечить конец узурпации предательского режима", — заявил мятежный венесуэльский парламентарий.

Это бы так и осталось политической прокламацией лидера оппозиции, если бы не поступившая мгновенно мощная политическая поддержка в первую очередь со стороны США.

В Америке после символической присяги мятежного спикера в Америке официально признали и.о. президента. Белый дом выпустил специально заявление. В Вашингтоне заговорили о возможной военной интервенции.

- Вы рассматриваете военное решение по отношению к Венесуэле? – спросили президента США.

"Мы ничего не рассматриваем, — ответил Дональд Трамп. – Но любые варианты возможны!"

- Значит ли это, что вы рассматриваете вопрос военного вмешательства?

"Мы всегда держим в уме все возможные варианты", — ответил Трамп.

Среди вариантов может быть ужесточения санкций и морская блокада Венесуэлы. Действующий президент Николас Мадуро, вступивший в должность 10 января после победы на выборах, назвал все происходящее попыткой государственного переворота при непосредственном участии США.

"Я решил разорвать дипломатические и политические отношения с империалистическим правительством США", — провозгласил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Но Вашингтон и здесь пошел на беспрецедентный шаг: госсекретарь Майк Помпео заявил, что Мадуро не в праве объявлять американских дипломатов персона нон-грата. Так как США считают его "бывшим президентом".

Госсекретарь США дал понять, что никто никуда из Венесуэлы не уедет, и пригрозил, что США привлекут к ответственности любого, кто будет угрожать дипмиссии. В ответ власти Венесуэлы пообещали выкуривать американских дипломатов, отключив им свет и газ.

"Уже ближе к ночи у посольства Венесуэлы в США собрался небольшой митинг. Собравшиеся декларируют: "Мадуро — президент", "Трамп, руки прочь от Венесуэлы". В основном здесь собрались представители левых социалистических движений, в том числе и американцы, которые поддерживают действующего венесуэльского президента.

"Это госпереворот! Это интервенция! США вмешиваются в дела Венесуэлы. Причина в том, что они хотят наши богатейшие ресурсы", — считает участник акции протеста Хаймей Крус.

Но пока классическая попытка госпереворота пошла по другому сценарию. Верховный суд и армия встали на сторону действующего президента.

"На протяжении долгого времени ультраправыми силами готовился вульгарный государственный переворот против законно созданного правительства Боливарианской республики. Это преступный план, который угрожает свободе, суверенитета и независимости страны", — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Журналист Феликс Кабальеро передает из Венесуэлы, что далеко не вся страна охвачена беспорядками.

"Сейчас мы в центре Каракаса. Как вы можете видеть, все спокойно сейчас. Оппозиция больше надеется на то, как действуют международные представители. Такие как США, Франция, Аргентина. Лимская группа, скажем так, старается сделать переворот в Венесуэле. Но на национальной территории не везде есть забастовки", — подчеркивает с места событий Феликс Кабальеро.

Венесуэлу поставили в положение, будто у страны два президента. Правда, похоже, у самопровозглашенного Гуайдо пока недостаточно поддержки внутри страны, полагаться он может только на активную помощь извне.

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