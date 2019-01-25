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Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы
Владимир Путин пообщался с Николасом Мадуро по телефону и заявил, что "внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права, но решать кризис нужно путём мирного диалога".
В свою очередь, в ходе своего обращения к нации в Каракасе, президент Венесуэлы поблагодарил Путина за принципиальную позицию России. И передал его слова собравшимся гражданам. "Я скажу вам, что меня просил передать народу Владимир Путин. Я с ним говорил по телефону. Нервы оставьте в стороне. Сохраняйте спокойствие и рассудок. Максимальная концентрация. Надо следить, чтобы все продолжало работать. И страна пойдет вперед", — заявил Николас Мадуро.
Кроме того, Мадуро объявил, что закрывает посольство и все консульства Венесуэлы на территории США. И подтвердил, что американские дипломаты должны покинуть страну до воскресенья. Решение Хуана Гуайдо провозгласить себя президентом — он назвал ложным и экстремистским шагом, который навредит больше всего именно оппозиции.
Ранее Николас Мадуро призвал граждан защищать порядок в стране. А военных — мобилизоваться на случай иностранного вторжения. Всё происходящее он расценивает как попытку государственного переворота. Накануне лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что считает себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Мадуро утверждает, что всё это тщательно спланировано в Вашингтоне, который давно вмешивается в дела Каракаса. Глава государства объявил о разрыве дипотношений с США.
Митинги, которые прошли по всей стране, переросли в беспорядки и ожесточенные столкновения, которые привели к гибели не менее 26 человек. При этом речь идет только о тех погибших, которых уже удалось опознать, сообщает "Интерфакс".
Ситуацию в Венесуэле прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он призвал отказаться от планов военного вмешательства и заявил, что Россия готова создать условия для начала диалога в Венесуэле.
Страны мира отнеслись к событиям в Венесуэле по-разному. Известно, что вслед за Штатами о поддержке лидера оппозиции заявил целый ряд стран, в том числе Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Гондурас. Не осталась в стороне и Европа. Грузия, Украина, Великобритания и руководство Евросоюза предсказуемо присоединились к США.
В то же время, Россия, Мексика, Боливия, Уругвай, Куба, Турция, Никарагуа, Иран и Сирия объявили, что поддерживают Николаса Мадуро, законно избранного президента. МИД Китая также заявил, что приветствует усилия правительства страны по внутреннему урегулированию. Власти Японии осторожно сообщили, что надеются на быстрое восстановление демократии в Венесуэле. Что имелось в виду — не расшифровали. А в испанском МИДе призвали провести в Венесуэле досрочные выборы, сообщает телеканал "Россия 24".
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