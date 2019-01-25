Киев выступил со странным заявлением в адрес Москвы

Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире одного из местных телеканалов заявила, что Москве придется подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, передает РИА Новости.

По мнению Бойко, Россия пойдет на это, в связи с необходимостью транзита газа через Украину из-за неготовности "Северного потока-2".

Чиновница считает, что чем дольше Россия "затягивает" заключение контракта, тем сложнее будут финальные переговоры.

Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это странное заявление, пишет RT.

Он напомнил, что уже полтора года в Брюсселе ведутся переговоры в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС. "До украинских политиков это очень долго доходит. До запуска "Северного потока-2" действует уже существующее соглашение. Оно нужно и в будущем, этого никто не отрицает. Именно поэтому мы собираемся в Брюсселе и неоднократно проводим переговоры".

Эксперт подчеркнул, что основным нерешенным вопросом остается в деталях соглашения между двумя странами, напомнив, что РФ требует отсутствия условия "качай или плати". "Это значит, что европейцы будут покупать столько, столько мы и будем качать через Украину. Но именно Европа будет определять, в какую страну через Украину будет поставляться газ. Плюс ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне свои сумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам. Будем ждать, что после выборов все перейдет в конструктивное русло, потому что пока на Украине никто договариваться не хочет", — сказал он.

Юшков заверил, что нет сомнений в том, что морская часть газопровода будет достроена в срок.

Кроме того, заявление украинской чиновницы прокомментировал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он напомнил, что в России относятся терпимо к различным условиям и требованиям Киева, не исключая возможности компромиссов.

Депутат подчеркнул, что в Москве продолжают надеяться на конструктивный диалог и нормализацию отношений с Украиной.

По словам Завального, нам нужны добрососедские и взаимовыгодные экономические отношения, а подобные заявления про "вынуждена" и "заставим подписать" являются контрпродуктивными. Он напомнил, что в настоящее время речь идет не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться.