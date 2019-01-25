Тема:
Ситуация на Украине 7 минут назад
Киев выступил со странным заявлением в адрес Москвы
Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире одного из местных телеканалов заявила, что Москве придется подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, передает РИА Новости.
По мнению Бойко, Россия пойдет на это, в связи с необходимостью транзита газа через Украину из-за неготовности "Северного потока-2".
Чиновница считает, что чем дольше Россия "затягивает" заключение контракта, тем сложнее будут финальные переговоры.
Однако, по мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это странное заявление, пишет RT.
Он напомнил, что уже полтора года в Брюсселе ведутся переговоры в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС. "До украинских политиков это очень долго доходит. До запуска "Северного потока-2" действует уже существующее соглашение. Оно нужно и в будущем, этого никто не отрицает. Именно поэтому мы собираемся в Брюсселе и неоднократно проводим переговоры".
Эксперт подчеркнул, что основным нерешенным вопросом остается в деталях соглашения между двумя странами, напомнив, что РФ требует отсутствия условия "качай или плати". "Это значит, что европейцы будут покупать столько, столько мы и будем качать через Украину. Но именно Европа будет определять, в какую страну через Украину будет поставляться газ. Плюс ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне свои сумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам. Будем ждать, что после выборов все перейдет в конструктивное русло, потому что пока на Украине никто договариваться не хочет", — сказал он.
Юшков заверил, что нет сомнений в том, что морская часть газопровода будет достроена в срок.
Кроме того, заявление украинской чиновницы прокомментировал председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он напомнил, что в России относятся терпимо к различным условиям и требованиям Киева, не исключая возможности компромиссов.
Депутат подчеркнул, что в Москве продолжают надеяться на конструктивный диалог и нормализацию отношений с Украиной.
По словам Завального, нам нужны добрососедские и взаимовыгодные экономические отношения, а подобные заявления про "вынуждена" и "заставим подписать" являются контрпродуктивными. Он напомнил, что в настоящее время речь идет не о заключении нового контракта, а о продлении старого, потому что в таких условиях сложно договариваться.
Ранее по теме
-
Скандал, истерики и нелепые обвинения: Украина вызвала кризис в ПАСЕ15 часов назад
-
Встретив в Давосе Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу15 часов назад
-
Януковича приговорили к 13 годам и аресту имущества18 часов назад
-
В Киеве демонтировали памятник Суворову18 часов назад
-
We are sexy: Кличко в Давосе завлекает инвесторов на Украину сексуальностью20 часов назад
-
Из-за безденежья некоторые киевляне обогреваются кирпичами1 сутки назад
Сейчас
Мадуро не просил у Путина военной помощи
Картина дня
-
США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы
- Восток России накрыла волна сообщений о минированиях
- Выживший штурман рассказал о подробностях столкновения двух Су-34
- Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
- Татьянин день: российские студенты отмечают свой праздник
Самое читаемое
-
Спасение мальчика из колодца, 10-й день: последние новости
- Муж зверски убитой многодетной матери в Псебае не пришел в суд
- Мужчина, зарезавший жену на парковке, сделал это из-за ребенка
- Голый мужчина избил полицейских. Видео
- В Приморье братки провели урок полового воспитания для детей
Вести.Экономика
-
ЦБ РФ с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты
- Зачем США нужна Венесуэла и причем здесь Китай?
- Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
- Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года
- Неудержимый рубль: российская валюта сносит все на своем пути
Вести.Hi-tech
-
Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире
- В России испытывают устройство для набора текста силой мысли
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
- Маленький и дешевый кроссовер Skoda будет называться Kamiq
- Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Проамериканский мятеж в Венесуэле
- Порошенко и Тимошенко поругались в Давосе
- Грузию и Украину охватила корь
Вести-Москва
-
"Европа" в Балашихе: обманутые дольщики уже 5 лет ждут своих квартир
- Задержаны бандиты, грабившие пассажиров такси
- Новый участок Сокольнической линии метро планируют запустить уже в мае
- Врачи НИИ Склифосовского осваивают систему ЕМИАС
- На сцену "Табакерки" возвращается спектакль "Матросская тишина"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца