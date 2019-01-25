Песков счел востребованной инициативу Навального

В Кремле считают, что востребовано любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов президента России.

"Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в майских указах", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать новую инициативу оппоцизионного блогера Алексея Навального.

При этом представитель Кремля отметил, что о конкретных деталях этой инициативы не знает.

Ранее СМИ сообщили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о запуске нового проекта под названием "Профсоюз Навального", который будет отслеживать соблюдение президентских указов в части повышения зарплат бюджетников. В частности, утверждается, что люди смогут пожаловаться на свои зарплаты и получить консультационную поддержку.