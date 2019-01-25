Задержан экс-советник президента США Роджер Стоун

В американском штате Флорида задержан бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун. Ему предъявили обвинения по семи пунктам, предает РИА Новости.

Среди обвинений – воспрепятствование правосудию, пять случаев лжесвидетельства и один случай подкупа свидетеля.

66-летний Стоун работал с Трампом во время предвыборной гонки. Правоохранительные органы США утверждают, что он неоднократно давал ложные показания по своему взаимодействию с организацией, название которой не указано, и ложно отрицал наличие записей, которые это взаимодействие подтверждают.

По данным газеты The Washington Post, Стоун мог общаться с представителями WikiLeaks в то время, когда организация публиковала компромат на Демократическую партию США, это было во время предвыборной гонки.